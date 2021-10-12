شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. اتفاقيات بين الصحة وجمعيتي «بسمة معافى» و«تراؤف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين صحة حفر الباطن، ومثلها مدير عام الشؤون الصحية ناصر الصافي، وجمعية «بسمة معافى» الصحية، ويمثلها د. عبدالله المحيميد، واتفاقية مماثلة بين صحة حفر الباطن، وجمعية رعاية الأيتام «تراؤف»، ومثلها يوسف الجوعي، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعي فلاح العفاسي، وذلك في مقر المحافظة.

وثمّن سموه هذه الاتفاقيات، ونوّه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله -.

وشملت الاتفاقيات تبادل الخدمات الاستشارية بين الطرفين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، وإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية والمشاركة في دعم الجمعيات من خلال التطوع الصحي لخدمة المستفيدين وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، من خلال عمل شراكات مستدامة ذات إستراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية.