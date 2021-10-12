شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «خريطة مدينة الخبر» تحفظ تاريخ المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على مبادرة مدينة الخبر القديمة، والتي تستهدف إعداد خرائط للأحياء القديمة في المحافظة بطريقة عصرية، تضم مواقع المساجد والمنازل والمدارس والمحلات.

وأشاد سموه بهذه المبادرة التي تسهم في حفظ وإبراز تاريخ محافظة الخبر، وأهم المواقع التاريخية في المحافظة وتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل عملية حفظ المعلومات وتاريخ المحافظة والمساهمة في تعريف الأجيال بهذا التاريخ والمنجزات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، أحمد الرماح، والذي قدم لسموه شرحا عن مبادرة خريطة مدينة الخبر.