محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات تصدر بيان هام بشأن التفجير الذي استهدف محافظ عدن ووزير الزراعة

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ، بيانا هاما ، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووزير الزراعة أمس الأحد.

وفي البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” : أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن، ونجم عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

قد يهمك ايضاً

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف مثل هذه الأعمال الإجرامية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا واستهدف تفجير إرهابي، بسيارة مفخخة، موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري، أمس الأحد في حجيف بمديرية التواهي، وأسفر عن استشهاد 6وجرح 7 آخرين، بينهم قائد حراسة المحافظ والسكرتير الصحفي، وقد قوبل التفجير بادانات إقليمية ودولية واسعة.