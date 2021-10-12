زعيم كوريا الشمالية يقول أمريكا وكوريا الجنوبية تهددان السلام بالحشد العسكري

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام رسمية، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال إن تطوير بلاده للأسلحة هو دفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية للولايات المتحدة والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة.
وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم قال في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع إن بيونغيانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب.
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وقال، “لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية”.
وأضاف كيم، دون الخوض في تفاصيل، إنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار “أحكامها وأفعالها الخاطئة”.
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