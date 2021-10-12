«السعودي الأمريكي»: 26 مليار ريال عقود الربع الثاني

وشهد قطاع الطاقة 13 عقدا خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث حافظ على صدارته من الربع الأخير كأعلى قطاع في ترسية العقود، ونما بمقدار 2.4 مليار ريال (642 مليون دولار) بنسبة 46% على أساس ربع سنوي، وبقيمة بلغت 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنسبة 207% على أساس سنوي.
فيما لم يشهد قطاع البتروكيماويات أي عقود تمت ترسيتها في الربع الأخير، لكنه قفز إلى ثاني أعلى ترتيب خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة بلغت 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
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