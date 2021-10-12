«السعودي الأمريكي»: 26 مليار ريال عقود الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير حديث لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 25.8 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، ويعد هذا نموا للربع الثالث على التوالي، بعد أن تسببت جائحة كورونا في خفض قيمة العقود خلال الربع الثالث من عام 2020.

وشهد قطاع الطاقة 13 عقدا خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث حافظ على صدارته من الربع الأخير كأعلى قطاع في ترسية العقود، ونما بمقدار 2.4 مليار ريال (642 مليون دولار) بنسبة 46% على أساس ربع سنوي، وبقيمة بلغت 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنسبة 207% على أساس سنوي.

فيما لم يشهد قطاع البتروكيماويات أي عقود تمت ترسيتها في الربع الأخير، لكنه قفز إلى ثاني أعلى ترتيب خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة بلغت 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).