وكان مؤشر السوق تراجع خلال الجلسة بأكثر من 230 نقطة مسجلا أدنى نقطة له عند مستوى 11331 نقطة، قبل أن يعود ويقلص خسائره. وارتفع سهم «أكوا باور» في أول جلساته بالسوق السعودية بنسبة 30% عند 72.80 ريال (+ 16.80 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 56 ريالا)، وسط تداولات بلغت نحو 8.7 مليون سهم تمت عن طريق 30.3 ألف صفقة، وبقيمة تتجاوز الـ630 مليون ريال. وارتفعت أسهم «أسمنت نجران»، و«أسمنت الشمالية»، و«أسمنت أم القرى»، و«أسمنت حائل»، و«أسمنت الجنوبية»، و«أسمنت السعودية»، بنسب تراوح بين 3 و5%.
وارتفعت أسهم «كيمانول، وسيرا القابضة، وينساب» لأعلى مستوى لها في عام كامل، فيما سجلت أسهم «صافولا، الحكير، ميد غلف، البحري» أدنى مستوى سنوي لها.
كانت هذه تفاصيل خبر «تاسي» يقلص خسائر الـ 230 نقطة إلى 54 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.