«تاسي» يقلص خسائر الـ 230 نقطة إلى 54

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) أمس (الإثنين) متراجعا بنسبة 0.5 % مغلقا عند 11512 نقطة، بتراجعات نقطية بلغت 54 نقطة، فيما التداولات نحو 9.6 مليار ريال، هي الأعلى منذ شهر.

وكان مؤشر السوق تراجع خلال الجلسة بأكثر من 230 نقطة مسجلا أدنى نقطة له عند مستوى 11331 نقطة، قبل أن يعود ويقلص خسائره. وارتفع سهم «أكوا باور» في أول جلساته بالسوق السعودية بنسبة 30% عند 72.80 ريال (+ 16.80 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 56 ريالا)، وسط تداولات بلغت نحو 8.7 مليون سهم تمت عن طريق 30.3 ألف صفقة، وبقيمة تتجاوز الـ630 مليون ريال. وارتفعت أسهم «أسمنت نجران»، و«أسمنت الشمالية»، و«أسمنت أم القرى»، و«أسمنت حائل»، و«أسمنت الجنوبية»، و«أسمنت السعودية»، بنسب تراوح بين 3 و5%.

وارتفعت أسهم «كيمانول، وسيرا القابضة، وينساب» لأعلى مستوى لها في عام كامل، فيما سجلت أسهم «صافولا، الحكير، ميد غلف، البحري» أدنى مستوى سنوي لها.