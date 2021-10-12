«أرامكو» ترتب لقروض بـ 14 مليار دولار لمشتري أنابيب الغاز

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو طلبت من البنوك ترتيب قرض بقيمة تراوح ما بين 12 – 14 مليار دولار، لتقديمه للمشترين لشبكة أنابيب الغاز.

وأضافت المصادر أن البنوك التي قدمت تمويلات لصفقة أنابيب النفط قد تلقت طلب عروض من أرامكو الأسبوع الماضي.

وبيّنت أن المشترين المحتملين لأنابيب الغاز قد يقدمون عروضهم في نهاية أكتوبر الجاري.

وكانت شركة أرامكو تستهدف جمع 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) على الأقل من صفقة البيع المحتملة لحصة في خط أنابيب الغاز.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وقامت أرامكو بالاتصال بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلاً من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها أخيرا، مقابل 12.4 مليار دولار.