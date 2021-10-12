إنستغرام يختبر خاصية تنذر المستخدمين بتعطل الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - إنستغرام يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات داخل التطبيق
قال موقع الصور الشهير “إنستغرام”، التابع لشركة فيسبوك يوم الاثنين، إنه يختبر خاصية جديدة، بسبب التعطل الكبير الذي طال خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.
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وتعمل خاصية إنستغرام الجديدة على إخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.
وقال إنستغرام في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.
حال انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتساب وإنستغرام وماسنجر.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع إنستغرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت داونديتكتور.
وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص، معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.
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