اخبار الرياضه السعوديه أمام الصين.. غير النقاط الـ3 ما نريد

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية جعلته يتقاسم مركز الصدارة للمجموعة متساوياً مع منتخب أستراليا، إذ انتصر الأخضر على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدف، ومن ثم على منتخبي عمان، واليابان، وتمكن هجوم الأخضر من إحراز 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويعتمد مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود صالح الشهري في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي فهد المولد وسلمان الفرج وعبدالرحمن غريب، ويبرز في حراسة المرمى الحارس المميز محمد العويس، الذي حافظ على نظافة شباكه في لقاءين، وأمامه قلبا الدفاع عبدالإله العمري، وعبدالله مادو، ويتميز الأخضر السعودي بوجود البديل الجاهز، إذ يوجد المهاجم فراس البريكان، وسامي النجعي، وعبدالرحمن العبود في مقاعد الاحتياط.
أما منتخب الصين فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن انتصر على منتخب فيتنام في الجولة الماضية ليحقق أول ثلاث نقاط له، إذ تلقى الخسارة في لقاءين أمام أستراليا واليابان، وله من الأهداف 3 وعليه 6 أهداف، ورغم البداية المتواضعة للمنتخب الصيني إلا أنه يعد من المنتخبات العنيدة التي تركز على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، ويعتمد المدرب الصيني تاي لي على طريقة 4 – 4 – 1 – 1 بوجود المهاجم اليكسون في خط المقدمة، وخلفه وولي صاحب هدفين من الأهداف الثلاثة لمنتخب بلاده.
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