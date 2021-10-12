اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر» يبحث عن مواصلة التحليق

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث منتخبنا عن مواصلة مسيرته المتميزة خلال هذه التصفيات، وذلك في المباراة التي ستقام مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة أمام منتخب التنين (الصيني) ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم القادمة بعد أن جمع «9» نقاط من ثلاثة انتصارات، وذلك بعد أن خيبت النتائج السلبية على المنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث فشلت جميع المنتخبات العربية في تحقيق الفوز خلال الجولتين الثانية والثالثة. يذكر أن المنتخبات العربية الآسيوية المشاركة في هذه التصفيات هي: المنتخب العماني، الذي حقق فوزاً كبيراً في الجولة الأولى على المنتخب الياباني، بعدها تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأخضر وأستراليا، ويتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع، في حين يتذيل المنتخب السوري المجموعة الأولى بنقطة واحدة، ويأتي أمامه المنتخب العراقي في المركز الخامس بنقطتين فقط، وهو نفس رصيد منتخبي الإمارات ولبنان.

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