اخبار الرياضه السعوديه ماجد والطقم الصيني

محمد بن مسعود - الدمام - قبل كل مباراة تجمع منتخبنا الأخضر بنظيره المنتخب الصيني، تستحضر ذاكرتنا الرياضية أحداث تلك المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني بالمنتخب الصيني على نهائي كأس أمم آسيا 1984، وذلك بعد الهدف التاريخي الذي سجله نجم منتخبنا المعتزل اللاعب «ماجد عبد الله» بعد أن قطع الكرة ظهير المنتخب «محمد عبدالجواد» وسلمها للأسمراني ماجد الذي تمكن من مراوغة 3 لاعبين من منتصف الملعب بمن فيهم الحارس الصيني، وأودع الكرة في الشباك هدفا ثانيا للأخضر قاده للتتويج بأول لقب آسيوي في تاريخه.

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