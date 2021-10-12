شركات تشغل العاملين دون تأمين صحي.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا بشأن شركات تقوم بتشغيل عاملين لديها من دون تأمين صحي عليهم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إن المفترض في تلك الحالة رفع الواقعة عبر الرابط:

الأبستور

الاندرويد

ويعد صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، بإصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عبر شركة تأمين مؤهلة.

ولا يقتضر التأمين الصحي على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات).

ويجب أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة؛ بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، وحال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه

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