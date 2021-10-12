نشرة «عاجل».. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار .. والتعليم تؤكد إحالة الطلاب غير المحصنين إلى الانتساب

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، أهمها: ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والبنك المركزي السعودي يؤكد أحقية العميل تحويل راتبه إلى بنك آخر بشرط وحيد، والمملكة تدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن ودعم جهود الحل السياسي في اليمن.

وفيما يلي التفاصيل:

تخفيض البطالة لـ7% وضخ 12 تريليون ريال.. 5 نقاط توثق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تطرح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، العديد من الأبعاد الاقتصادية والرؤى المهمة.

البنك المركزي السعودي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر بشرط وحيد

أوضح البنك المركزي السعودي، أن العميل يحق له تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات الإنسانية والعملياتية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الوضع الإنساني في العبدية مأساوي، وننظر في كل الخيارات الإنسانية والعملياتية.

التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، عن إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب، وفق الإخبارية.

قائد مركبة يعترض آخر على طريق عام.. ومقطع فيديو يوثق الحادث العنيف

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات اعتراض قائد مركبة لسائق آخر على أحد الطرق العامة في المملكة.

«توكلنا» يوضح عدد مرات تعديل رقم الجوال للزائر

أوضح تطبيق توكلنا عدد المرات المسموح فيها للخليجي والزائر بتعديل رقم الجوال.

بالفيديو.. ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال الأيام الماضية.

ارتفاع عدد متلقي جرعتي لقاح كورونا لـ20 مليون شخص.. وزيادة عدد الجرعات إلى 43.7 مليون

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد متلقي جرعتين من لقاح كورونا إلى 20 مليون شخص.

المملكة تدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن ودعم جهود الحل السياسي في اليمن

دعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إلى أهمية التوافق الدولي والاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، كونها السبيل الأنجح لمساعدة الشعب اليمني.

الزعاق يحدد 4 خصائص لـ«الوسم» وسبب تسميته

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، خصائص وسبب تسمية موسم الوسم.

ضبط سيارة بها ثور نافق قبل تسويقه في بيشة

قاد بلاغ مقدم من أحد المواطنين إلى ضبط سيارة بها ثور نافق، وذلك قبل تسويقه بأحد الملاحم في محافظة بيشة.

بأغلبية الأصوات.. فوز مرشحة المملكة بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

توضيح من «أبشر» بخصوص رقم الجوال غير الموثق

اوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، آلية التصرف بشأن رقم الجوال غير الموثق حال وصول إفادة للمستفيد بذلك.

«الصحة» تدعو لاستكمال التحصين ضد كورونا.. وتوضح فائدة الجرعة الثانية من اللقاح

دعت وزارة الصحة إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات.

المملكة ترحب بتشكيل الحكومة التونسية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم.

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

4 تنبيهات من البنوك السعودية لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بعدد من الخطوات الواجب مراعاتها عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

اليمن: مقتل 3 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في ساحة مستشفى سيئون بحضرموت

أسفر انفجار سيارة مفخخة في محيط مستشفى سيئون في محافظة حضرموت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

بالوقائع والأدلة.. العبدية تعاني ويلات الحصار الحوثي و«اليمن» يوجه نداء للمجتمع الدولي

وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نداء عاجلًا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارًا غاشمًا عليها.

التيار الصدري يعلن فوزه بأكبر عدد مقاعد في البرلمان العراقي

تشير النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية، التي انطلقت أمس في عموم البلاد، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

الرقم «7» يمنح الأخضر الخروج بحزمة من المكاسب أمام الصين

يترقب المنتخب السعودي القبض على الصدارة في انتظار هدية من ميدان «سايتاما»، وذلك عندما يلتقي ضيف الصيني، في القمة المرتقبة التي تُقام عند تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

الأخضر يتأهب لفك عقدة تاريخية أمام الصين في «الجوهرة المشعة»

تبدو الأجواء مهيأة تمامًا أمام المنتخب السعودي من أجل فك عقدة عمرها نحو 4 عقود أمام ضيفه الصيني، عندما يلتقي الطرفان مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022».