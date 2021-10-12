«متى أرجع الميدان؟».. مسؤول يكشف أول طلب لأبطال الجيش بعد معالجتهم بمدينة الأمير سلطان

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس المؤتمر الخامس لمستجدات التجميل والترميم، سعود الشلاش، قصص أبطال المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنهم يريدوا العودة لميدان المعركة بعد تعرضهم لإصابات بليغة.

وقال الشلاش، في تصريحات لقناة «روتانا»: «لدينا منظومة إخلاء طبي في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية من أفضل المنظومات».

وأضاف: «طلب أغلب الأبطال المصابين من الجنود هو متى أرجع الميدان؟، وبعضهم يريد العودة بعد تركيب طرف صناعي».

وتابع: «عملت في دول أوروبا وأمريكا، لكن التجهيزات لدينا نحسد عليها، ورئيس اليمن الأسبق علي عبدالله صالح تمت معالجته عندنا، وأطباء العالم كله قالوا إن فرصة نجاته صفر، ولكن تمت معالجته».

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