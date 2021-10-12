فيصل بن فرحان يلتقي وزيريّ خارجية فنزويلا وجواتيمالا

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنزويلا خورخي أريزا، على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلجراد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية جواتيمالا بيدرو برولو فيلا، على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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