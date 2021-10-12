شاهد.. كيف تفاعل “آل الشيخ” بدعوته طفلة من ذوي الهمم لموسم الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - مقاطعها تنشر التفاؤل والإيجابية والسعادة بين المغردين عبر حسابها بـ”تويتر”

“لكل امرئ من اسمه نصيب”، لكن الطفلة “إرادة الحارثي” ذات الـ11 ربيعًا أخذت من اسمها أجمل وأوفر النصيب بعد أن جذبت بمقاطعها التي تنشر التفاؤل والإيجابية والسعادة من خلال حسابها بـ”تويتر” ‏@safyhayte المغردين، وكان من أبرز المتفاعلين معها المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الذي غرد لها قائلاً: “يا حبيبتي، وأدعوك لموسم الرياض تنورينا، ويا ليت تتواصلي معنا في الترفيه واحنا بنحاول كمان نوصل لك”.

يقول والدها ماهر الحارثي لـ”الخليج 365”: “إرادة” تعاني إعاقة حركية، وهي طالبة بالصف السادس في التعليم العام. واصفًا تفاعل الناس والمتابعين في تويتر بالمبهج والجميل.

وعن حالتها الصحية والنفسية أضاف: “الحمد لله، حالتها الصحية والنفسية في أتمها ولله الحمد، وتتمتع بثقة عالية”.

ولفت إلى أن شعورها بعد مبادرة المستشار تركي آل الشيخ هو “فرحة لا توصف؛ لأنها من العام الماضي كانت تتمنى أن تشارك في موسم الرياض”.

وبعث والد إرادة برسالة للآباء والأُسر ممن أكرمهم الله بهذه النعمة: “أقول لكل مَن رُزق بهذه الفئة المباركة: أنت عظيم، وقدرك عالٍ عند الله أولاً، ثم عند خلقه؛ لأنهم –والله- أعظم نعمة؛ فلا تخبئها، بل أبرزها للعالم، واشكر الله عليها، وعليك بتشجيعهم ودمجهم مع المجتمع”.

وتفاعلت الإعلامية منيرة حسن المشخص مع طلب الطفلة إرادة دعمها: “يا حلوك يا قلبي أنت اللي بسم الله عليك طاقة إيجابية، ربي يسعدك ويحفظك لعين ترجيك، ويا رب يوم من الأيام نشوفك في قائمة الشخصيات المؤثرة في المجتمع. الله يقر عين والديك بك، وينبتك نباتًا حسنًا”.