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تصدرت صحة بيشة مناطق المملكة في نسبة الرضا من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين بـ 93,93% وفقاً لتقرير رسمي لوزارة الصحة عبر برنامج “واعد”.
كما كان تصنيف صحة الفم والأسنان من بين ٤٥ تصنيف هو الأعلى في مؤشر الرضا بنسبة 100%.
بدوره، رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة “فالح بن ناصر الشهراني”، شكره لوزير الصحة الدكتور “توفيق الربيعة” على دعمه اللامحدود لتجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين.
كما قدم “الشهراني” شكره لفريق العمل بمركز البلاغات ٩٣٧ وجميع الجهات المشاركة في المؤشر على ما يقدمونه من جهود مميزة.
ويهدف برنامج “واعد” إلى دعم العمليات وإطلاق مبادرات تحسين الخدمات من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين عنها في جميع مناطق المملكة، من خلال تقارير أسبوعية تُرسل إلى ضبّاط الاتصال بجميع المناطق والتجمعات الصحية والبرامج الوزارية.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 12:51 AM
وفقاً لتقرير “الصحة” عبر برنامج “واعد”.. والشهراني يشكر الجهات المشاركة“صحة بيشة” تتصدّر مؤشر قياس الرضا على مستوى المملكة لشهر سبتمبر
تصدرت صحة بيشة مناطق المملكة في نسبة الرضا من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين بـ 93,93% وفقاً لتقرير رسمي لوزارة الصحة عبر برنامج “واعد”.
كما كان تصنيف صحة الفم والأسنان من بين ٤٥ تصنيف هو الأعلى في مؤشر الرضا بنسبة 100%.
بدوره، رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة “فالح بن ناصر الشهراني”، شكره لوزير الصحة الدكتور “توفيق الربيعة” على دعمه اللامحدود لتجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين.
كما قدم “الشهراني” شكره لفريق العمل بمركز البلاغات ٩٣٧ وجميع الجهات المشاركة في المؤشر على ما يقدمونه من جهود مميزة.
ويهدف برنامج “واعد” إلى دعم العمليات وإطلاق مبادرات تحسين الخدمات من خلال قياس مؤشرات أداء الخدمات ورضا المستفيدين عنها في جميع مناطق المملكة، من خلال تقارير أسبوعية تُرسل إلى ضبّاط الاتصال بجميع المناطق والتجمعات الصحية والبرامج الوزارية.
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