نونو: الأعراس اليهودية تسهم في تنوع مجتمعنا محليًا

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم أول حفل زفاف يهودي في البحرين منذ 52 عامًا، وذلك بتنظيم من جمعية الجاليات اليهودية الخليجية، كما يُعد أول حفل زفاف كوشير في تاريخ المملكة، وقد تم ترتيبه من قبل الاتحاد الأرثوذكسي، ويعتبر حفل الزفاف جزءًا من سلسلة أحداث إعادة الحياة اليهودية.

ويُعد حفل الزفاف اليهودي الأول منذ أكثر من نصف قرن للجالية اليهودية الأصلية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضمنت عطلة نهاية الأسبوع إقامة احتفالين إضافيين، يوم السبت شاتان ومراسم الحناء، وهذا الأخير معتاد في المجتمعات اليهودية السفاردية.

وقال إبراهيم داوود نونو رئيس مجلس الخليج العربي: «كان هذا العرس لحظة مهمة لعائلتنا، والمجتمع هنا في البحرين، وللجالية اليهودية في المنطقة».

ووصف نونو أجواء العرس بالبهجة خصوصًا عند جلوسهم حول Chuppah (مظلة الزفاف اليهودية) التي ترمز إلى المنزل الجديد الذي بناه الزوجان، وكان أيضًا رمزًا لفرصة تنمية الحياة اليهودية في المنطقة.

ورحب إبراهيم داوود نونو باستضافة المزيد من حفلات الزفاف اليهودية في المنطقة، مما سيؤدي تنوع المجتمع البحريني.