الصحة: 80 حالة مصابة بكورونا ولا وفيات

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 11875 الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 الموافق 6 ربيع الأول 1443 أعلنت ‏وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 15134 في يوم 11 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 80 حالة قائمة جديدة منها 29 حالة لعمالة وافدة، و 37 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 14 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 76 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 273748.

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