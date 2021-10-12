أنا كالجندي في الساحة.. وعلى الإعلامي الحقيقي أن يكون جاهزًا للعمل من أي موقع

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الإعلامية البحرينية هيا القاسم إنها ستعود إلى محطة قديمة في حياتها ولكن بحلة جديدة من خلال استوديو الأخبار لتقديم النشرات الإخبارية، حيث إنها عملت لسنوات طويلة منذ 2011 في مركز الأخبار كمراسل، وقدمت برامج إخبارية مثل (السادسة، هذا الأسبوع، وعدد من البرامج الخاصة والتغطيات الإخبارية).

وأضافت القاسم: «وجدت ذاتي وضالتي ومتعتي في خضمّ الأحداث، أما البرامج فما زلت أقدمها في تلفزيون البحرين، وذلك من خلال برنامج وطني»، وأشارت هيا: «إن العمل الاعلامي يواجه تحديات ومتغيرات سريعة ومفاجئة، كما أن الظروف تفرض على الإعلامي أن يكون مستعدًا لأي طارئ حدث».

وتابعت الإعلامية هيا القاسم: «يعود سبب تأخيري للإعلان عن قديمي الجديد كان لترتيب أولويات عملي الإعلامي وذلك حين مرت مملكة البحرين بالظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا تحتم علي التواجد في برنامج «بكم نعود»؛ لتلبية متطلبات تلك المرحلة، ولكن الآن سأطل على المشاهدين في نشرات الأخبار لتقديمها وسأستمر في تقديم برامج التلفزيون على الجانب الآخر، فلا غنى عن تقديم البرامج، وحقيقة لا أعلم ماذا يخبئ لي القدر، لكني دائمًا أخبأ له حُسن الظن بالله ودائمًا ما أردد: «أنا كالجندي في الساحة، والإعلامي الحقيقي يجب أن يكون جاهزًا للعمل من أي موقع».