اخبار دوليه – داخلية اليمن: مقتل 3 ضباط بعبوة ناسفة في حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل 3 ضباط، مساء اليوم الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في مديرية سيئون في وادي حضرموت.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن أجهزتها تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن منفذي العملية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
إلى ذلك، أكدت أن العملية الإرهابية التي استهدفت الضباط لن تثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.
التبليغ عن أي عناصر إرهابية
ودعت وزارة الداخلية، جميع المواطنين اليمنيين للقيام إلى «التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق الأرواح البريئة».
وكان وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان أكد اليوم، أن الأجهزة الأمنية «لن تتهاون» تجاه الأعمال الإجرامية بعد استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري أمس الأحد.
وشدد حيدان في بيان اليوم على ضرورة مضاعفة الجهود لضبط «العابثين بالأمن وإقلاق السكينة العامة»، محذراً من أن الأمن لن يتهاون تجاه «كل من يقف وراء أو يروج» لهذه الأعمال.
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