ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان العلاقات بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، أمس، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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