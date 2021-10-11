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الأسر تتخلى عن ربع مليون عاملة منزلية خلال 3 أشهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - تناقص عدد العاملات المنزليات لدى الأسر بالسعودية بنحو ربع مليون عاملة، وتحديدا بـ235,914 عاملة منزلية، بالربع الثاني من عام 2021م، حيث بلغ عددهن الإجمالي880,137 مقارنة بعددهن في الربع الأول من العام نفسه، والذي بلغ 1,116,051 عاملة منزلية، في حين لم تظهر ذات البيانات فارقا كبيرا في عدد العمال المنزليين من الذكور، بحسب بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيرا.

وبحسب البيانات نفسها انخفض عدد سائقي المنازل بـ168,173 سائقا في الربع الثاني من 2021م، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,821,568 سائقا وسائقة، مقارنة بـ1,989,741 سائقا وسائقة بالربع الأول من العام نفسه.

العمالة المنزلية غير السعودية حسب الجنس والمجموعات الرئيسة للمهن المنزلية

مديرو المنازل 2,583


  • 144‪2 ذكور
  • إناث 1141

السائقون 1,821,734

  • ذكور 1,821,568
  • إناث 166

الخدم وعمال تنظيف المنازل : 1,528,404

  • ذكور 648 ,269
  • إناث 880 ,137

‪57,097 الطباخون ومقدمو الطعام

  • ذكور 53,274
  • إناث 3,823

حراس المنازل والعمائر والاستراحات : 26,473

  • ذكور 26,459
  • إناث 14

مزارعو المنازل: 2,357

  • ذكور 2,356
  • إناث 1

خياطو المنازل : 1,396


  • ذكور 630
  • إناث 766

الممرضون الصحيون في المنازل : 2,074


  • ذكور 603
  • إناث 1,471

المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل


  • ذكور 27
  • إناث 4,520

- إجمالي العمالة المنزلية بكل المملكة 3,446,667

- إجمالي العمالة المنزلية من الذكور 2,554,628

- إجمالي العمالة المنزلية من الإناث 892‪,039‪

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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