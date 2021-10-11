الأسر تتخلى عن ربع مليون عاملة منزلية خلال 3 أشهر

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وبحسب البيانات نفسها انخفض عدد سائقي المنازل بـ168,173 سائقا في الربع الثاني من 2021م، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,821,568 سائقا وسائقة، مقارنة بـ1,989,741 سائقا وسائقة بالربع الأول من العام نفسه.
العمالة المنزلية غير السعودية حسب الجنس والمجموعات الرئيسة للمهن المنزلية
مديرو المنازل 2,583
- 1442 ذكور
- إناث 1141
السائقون 1,821,734
- ذكور 1,821,568
- إناث 166
الخدم وعمال تنظيف المنازل : 1,528,404
- ذكور 648 ,269
- إناث 880 ,137
57,097 الطباخون ومقدمو الطعام
- ذكور 53,274
- إناث 3,823
حراس المنازل والعمائر والاستراحات : 26,473
- ذكور 26,459
- إناث 14
مزارعو المنازل: 2,357
- ذكور 2,356
- إناث 1
خياطو المنازل : 1,396
- ذكور 630
- إناث 766
الممرضون الصحيون في المنازل : 2,074
- ذكور 603
- إناث 1,471
المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل
- ذكور 27
- إناث 4,520
- إجمالي العمالة المنزلية بكل المملكة 3,446,667
- إجمالي العمالة المنزلية من الذكور 2,554,628
- إجمالي العمالة المنزلية من الإناث 892,039
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