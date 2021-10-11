الأسر تتخلى عن ربع مليون عاملة منزلية خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقص عدد العاملات المنزليات لدى الأسر بالسعودية بنحو ربع مليون عاملة، وتحديدا بـ235,914 عاملة منزلية، بالربع الثاني من عام 2021م، حيث بلغ عددهن الإجمالي880,137 مقارنة بعددهن في الربع الأول من العام نفسه، والذي بلغ 1,116,051 عاملة منزلية، في حين لم تظهر ذات البيانات فارقا كبيرا في عدد العمال المنزليين من الذكور، بحسب بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيرا. وبحسب البيانات نفسها انخفض عدد سائقي المنازل بـ168,173 سائقا في الربع الثاني من 2021م، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,821,568 سائقا وسائقة، مقارنة بـ1,989,741 سائقا وسائقة بالربع الأول من العام نفسه. العمالة المنزلية غير السعودية حسب الجنس والمجموعات الرئيسة للمهن المنزلية مديرو المنازل 2,583





144‪2 ذكور



إناث 1141



السائقون 1,821,734



ذكور 1,821,568



إناث 166



الخدم وعمال تنظيف المنازل : 1,528,404



ذكور 648 ,269



إناث 880 ,137



‪57,097 الطباخون ومقدمو الطعام



ذكور 53,274



إناث 3,823



حراس المنازل والعمائر والاستراحات : 26,473



ذكور 26,459



إناث 14



مزارعو المنازل: 2,357



ذكور 2,356



إناث 1

خياطو المنازل : 1,396



ذكور 630



إناث 766

الممرضون الصحيون في المنازل : 2,074



ذكور 603



إناث 1,471

المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل



ذكور 27



إناث 4,520

- إجمالي العمالة المنزلية بكل المملكة 3,446,667 - إجمالي العمالة المنزلية من الذكور 2,554,628 - إجمالي العمالة المنزلية من الإناث 892‪,039‪

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