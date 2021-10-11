شكرا لقرائتكم خبر إعادة تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة زمزم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد الجابري، أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن المشربيات الرخامية التي أعيد تشغيلها داخل المسجد الحرام يتجاوز عددها 97 مشربية رخامية و48 مشربية رخامية على أعمدة الدور الأرضي والأول بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، مبينا أن عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل إلى 10 مشربيات.

ولفت إلى استحداث مشربيات جديدة في الدورين الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، وفي بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية، واستبدال جميع المشربيات الفايبر جلاس بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام.

عن مياه زمزم بالحرم المكي:







20 ألف حافظة



1633030م3 متوسط الاستهلاك اليومي



126 موظفا يعملون بإدارة سقيا زمزم موزعين على مدار الـ24 ساعة



أعمال المتابعة والمراقبة تشمل: