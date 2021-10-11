شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 58 إصابة بكورونا.. وشفاء 52 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي نفس السياق أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 58 حالة مؤكدة وشفاء 52 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547649 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 536678 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت عدد 3 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8748 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
- إجمالي الإصابات 547,649
- حالات التعافي 536,678
- إجمالي الوفيات 8748
- الحالات الحرجة 132
- إصابة جديدة 58
- حالات تعاف جديدة 52
- وفيات جديدة 3
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 58 إصابة بكورونا.. وشفاء 52 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.