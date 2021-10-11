شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 58 إصابة بكورونا.. وشفاء 52 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 58 حالة مؤكدة وشفاء 52 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547649 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 536678 حالة، وفيما يخص الوفيات سجلت عدد 3 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8748 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

