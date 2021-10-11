أفضل الأماكن التي تستحق الزيارة في الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - يقع الأردن في قلب الشرق الأوسط ، وهو بلد يغلب عليه الطابع الصحراوي ، إلا أنه يتمتع بتنوع كبير في المناظر الطبيعية التي ستبهرك. الأردن وجهة مشهورة بواحدة من عجائب الدنيا الجديدة فهي موطن لموقع سياحي تاريخي مهيب في البتراء. ولكن إلى جانب هذا الكنز الرائع ، فإن البلاد ، على الرغم من صغر حجمها ، فهي مليئة بالعجائب الأخرى التي لا حصر لها!

مع ماضي تاريخي غني ، فإن الأردن مليء بالآثار القديمة التي تعود إلى الحضارات اليونانية الرومانية والبيزنطية والأموية. السفر الى الأردن هو رحلة ثقافية حقيقية ، أين سيكون بإمكانك استكشاف الصحراء الحمراء في وادي رم.

أسعار السياحة في الأردن :

تعتبر أسعار السياحة في الأردن منخفضة مقارنة بوجهات أخرى حيث تكلف رحلة لشخصين شاملة كل التكاليف 6700 ريال سعودي دون احتساب تذاكر الطيران.

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أفضل المعالم السياحية في الأردن :

1- عمان :

على الرغم من أن المسافرين غالبًا ما يتجاهلونها ، إلا أن عمان عاصمة جميلة ورائعة ، تجمع بين التباين اللطيف بين الآثار القديمة والحداثة. قلعة عمان ، الموقع التاريخي الأكثر شهرة في المدينة ، تشهد على ماضي حافل بالعديد من الحضارات. تم تشييدها على تل ، وهي توفر مناظر بانورامية خلابة للعاصمة.

مدرج عمان هو الآخر جوهرة معمارية حقيقية في قلب المدينة السفلى ، حيث يستوعب أكثر من 6000 شخص! ستجد في قلب وسط المدينة روح عمان الأكثر تقليدية. خذ الوقت الكافي للتجول في هذه المنطقة لاكتشاف الأسواق والمتاجر الحرفية.

2- البتراء :

تم إدراج موقع البتراء كموقع تراث عالمي لليونسكو منذ عام 1985 كما انه مدرج أيضًا في قائمة عجائب الدنيا الجديدة في العالم ، وهو بلا شك جوهرة الأردن.

البتراء موقع رمزي بامتياز حيث تبدأ العجائب عند مدخل السيق ، الوادي الرائع الذي يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد. في كل منعطف من موقع البتراء ، ستكون الإثارة في أوجها خاصة عند اكتشاف بوابة الخزنة الشهيرة ، خزينة البتراء.

البتراء ليست فقط مجرد بوابة الخزنة ، فهي مليئة بالعجائب التي تستحق الاستكشاف سيرًا على الأقدام. هذه المدينة النبطية القديمة التي أسسها الأدوميين في القرن الثامن قبل الميلاد ، مليئة بمقابر الكهوف والمناظر الخلابة. انه مكان لا يتوقف أبدًا عن إبهار المسافرين ، بسبب آثاره الفريدة وروعة البيئة الطبيعية التي يقع فيها.

3- محمية الموجب للمحيط الحيوي :

على بعد أمتار قليلة من البحر الميت ، تُعد محمية الموجب للمحيط الحيوي موقعًا رائعًا يستحق الاستكشاف عند زيارة الأردن والتي تمتد من 900 متر فوق مستوى سطح البحر إلى 400 متر أدناه. إنها مليئة بالوديان الضيقة والجبال القاحلة التي يصل ارتفاعها أحيانًا إلى أكثر من 1200 متر! تم تصنيف هذا الموقع كمحمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو في عام 2011 ولا يزال أدنى محمية على وجه الأرض. تضم المحمية أكثر من 400 نوع من النباتات و 180 نوعًا من الطيور المهاجرة والمستقرة وأكثر من 250 نوعًا حيوانيًا آخر.

4- صحراء وادي رم :

في جنوب الأردن وبالقرب من المملكة العربية السعودية تقع صحراء رم التي تعد من أكثر الأماكن الأسطورية في البلاد إلى جانب البحر الميت والبتراء. صحراء وادي رم ، مكان استثنائي ورائع وليست مجرد امتداد من الرمال الحمراء. في قلب هذا الوادي الصحراوي ، يوجد العديد من التشكيلات والتكوينات الصخرية العملاقة.