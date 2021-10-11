محمد بن مسعود - الدمام - مع تزايد السُمنة المفرطة نتيجة الطعام غير الصحي أصبحت جراحة تكميم المعدة في تركيا والتي تعرف بـ (sleeve gastrectomy) من أكثر الجراحات شعبية في الآونة الأخيرة.

ويعود ذلك لتقدّم الطب في تركيا وكثرة المشافي الخاصة والمنتجعات الصحية عالية الاحترافية، والمراكز المتخصصة والمزودة بفريق طبي عالي المستوى، يراعي حالة المريض ويتابع صحته قبل وبعد إنجاز العملية بنجاح حتى وصول المريض إلى مرحلة التعافي بأسرع وقت وأقل خطورة.

وتعرف جراحة تكميم المعدة بأنها استئصال طولي لنحو 75% من المعدة، بشكل يشبه الكم، حيث يقوم بها جراح السُمنة من خلال عدة فتحات صغيرة في جدار البطن.

وبعد تكلل العملية بالنجاح يشعر الشخص الذي أجرى عملية التكميم بالشبع بشكل سريع ويقل طعامه عما كان عليه في السباق، إضافة إلى أن هرمون “الجرلين”، وهو أحد الهرمونات المسؤولة عن الإحساس بالجوع ينقص إفرازه كثيراً بعد العملية مما يساعده بخسارة الوزن بشكل كبيرة خلال فتره زمنية قصيرة.

يقول الأطباء المختصون في جراحة تكميم المعدة إنه عادة يفقد الشخص حوالي 70% من وزنه الزائد بعد العملية، وذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً.

التحضير للعملية

يلجأ الأطباء إلى تقديم إرشادات معينة تخص كل مريض وحالته لتحقيق النتائج المرجوة بعد العملية، وهي نصائح تسبق العملية وهي في الغالب تتعلق بإجراءات الأمان أثناء إجراء العملية، كخضوع المريض لبرنامج رياضي وغذائي صحي معين يحدده الطبيب، والذي يسهم في إنقاص الوزن قبل العملية.

وتستغرق عملية تكميم المعدة في تركيا من ساعة إلى ساعتين تبعاً للحالة، ويتم وضع المريض تحت التخدير الكامل، كما ينصح الأطباء المريض في المكوث بعد العملية من 24 إلى 48 ساعة بالمستشفى لمتابعة حالة المريض بشكل جيد، على أن تبدأ في الحركة، وتناول سوائل دافئة خلال ساعات بعد العملية.

ماذا عن الألم؟

ويؤكد كثير من الأطباء أن الألم الذي يرافق العملية فيتركز في منطقة “فم المعدة”، حيث تمنح المسكنات وطرق إعطائها المريض تخفيفاً كبيراً للألم عما كان عليه في الماضي، بفضل التطور الحديث في استخدام الأجهزة ونوعية العلاج المتقدم الذي يعطى للمريض، مما يجعل أجواء العملية آمنة ومريحة إلى حد بعيد.

ويجدر التنويه هنا إلى أن المسميات كثيرة التي تطلق على العملية منها (قص المعدة – تصغير المعدة) لكن في النهاية كلها يقصد بها عملية التكميم.

نصائح طبية

لقد أظهرت العديد من الدراسات أن عملية تكميم المعدة فعالة جداً، وخاصة أن المرضى الذين أجروا العملية شعروا بالرضا عن المهام الحيوية التي يقوم بها الجسم وانعكست إيجابيا على الصحية الشخصية بعد العملية، وخاصة لدى مرضى القلب، ومن يعانون من ضغط الدم المرتفع، وارتفاع الدهون.

إن الأطباء يحرصون على تقديم نصائح طبية لمن أجروا عملية تكميم المعدة لاستمرار نتائج العملية في المستقبل كي لا تعود المعدة للتمدد؛ نتيجة الإفراط في تناول الطعام.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بتناول الطعام قليل الدسم والخالي من السكر، بما في ذلك مصادر البروتين الخالية من الدهون والخضروات غير الليفية، وتناول الأطعمة التي تحتوي الفيتامينات والمكملات الغذائية، إضافة إلى تجنب شرب الكحول وتجنب كذلك تناول الأدوية المضادة.

ولا بد من التذكير بأن نسبة نجاح تكميم المعدة هي بين 80 و90%، بحيث يحصل الأشخاص على فقدان الوزن الزائد بحوالي 60-70٪ خلال عام واحد من إجراء الجراحة.

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