الزعاق يحدد 4 خصائص لـ«الوسم» وسبب تسميته

الرياض - محمد عبدالله - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، خصائص وسبب تسمية موسم الوسم.

وأضاف الزعاق لـ«العربية» أن العرب قديما كانوا يسمون الإبل لتمييزها أثناء الاختلاط في المرعى، فيما يسمى المطر الأرض بالنبات بحالة هطوله بتلك الفترة، مشيرا إلى أن الوسم فترة زمنية محدودة، وفيه تنبت جميع الحشائش البرية حال هطول المطر.

وأكمل: خلال تلك الأيام يدخل ذلك الموسم ومدته حسابيا 52 يوما ومدته التأثيرية 90 يوما، لذلك فالعشرين يوما المتبقية من موسم سهيل والعشرين الأولى من موسم المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير (تنبت ما ينبته الوسم) وذلك في آخر شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر.

وعدد الزعاق خصائص الوسم كالتالي:

ينكمش فيه منخفض الهند الموسمي الذي يصدر لنا الرياح الحارة (رياح السموم)

تتلاشى الرطوبة على جميع السواحل الخليجية والعربية.

تترنح درجات الحرارة من 25 إلى 35 على معظم البلدان العربية.

ينشط بحر العرب ويصدر لنا الرطوبة المحفزة للسحب الماطرة.

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