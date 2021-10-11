قصة نجاح وثقها التاريخ.. «المتحمي» المعيد الذي تدرج حتى عُيّن وزير دولة

الرياض - محمد عبدالله - يعد الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، واحدا من الكفاءات السعودية النادرة، وقد تدرج في العديد من مواقع المسؤولية بين مختلف مؤسسات الدولة.

سافر المتحمي في العشرينيات من عمره (منتصف فترة الثمانينيات) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على بكالرويوس في الرياضيات، وهناك حصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي، وفق ما ذكره برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولد «المتحمي» عام 1378هـ الموافق 1958م في قرية طبب شمال غرب أبها بمنطقة عسير، ووصل إلى منصب وزير دولة.

ويحمل «المتحمي» سيرة أكاديمية فاعلة، فقد عمل أستاذا مشاركا في علوم الحاسب الآلي والمعلوماتية كلية علوم الحاسب الآلي جامعة الملك سعود بالرياض.

عمل معيدا بقسم الرياضيات جامعة الملك سعود 1402 1407هـ، ومحاضر بقسم الرياضيات جامعة الملك سعود 1407 - 1411هـ ، وعمل أستاذا مساعدا بكلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات جامعة الملك سعود 1411 - 1421هـ.

كما عمل «المتحمي» أستاذا مشاركا بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود 1421هـ، ثم مشرفا بمركز الحاسب الآلي كلية التربية جامعة الملك سعود 1411 - 1421هـ.

تولى إدارة مركز البحوث كلية علوم الحاسب جامعة الملك سعود 1412 1415هـ .أمين مجلس مركز البحوث بكلية علوم الحاسب جامعة الملك سعود 1412 1415هـ .رئيس قسم علوم الحاسب كلية علوم الحاسب جامعة الملك سعود 1412 1415هـ.

تدرج حتى تولى منصب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى 1419 1420هـ .نائب تراس لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الخدمات والمرافق العامة بذات المجلس، وعين وزيراً للدولة وعضو بمجلس الوزراء لشؤون بمجلس الشورى 1424-1435 وهو الآن امين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع 1438هـ.

لدى «المتحمي» العديد من الآراء الهامة، فيرى «أن الطلاب والطالبات دماء تتدفق في جسد الوطن»، كما يرى أن «الموهوبين محور أساسي في عملية التنمية، وهم صناع الريادة والتميز».

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