التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب، وفق الإخبارية.

كانت وزارة التعليم وجهت بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى المنشآت التعليمية مع توفير الاحتياجات واتخاذ ما يلزم، على أن يكون المسؤول عن ذلك إدارة الصحة المدرسية ومكاتب التعليم المدرسي.

كما وجهت الوزارة بمتابعة المدارس ذات الكثافة العالية، والتحقق من أن التقسيم يتم بناء على تحصين الطلاب، على أن تلتزم اللجنة التنفيذية في مكاتب التعليم بمتابعة ذلك.

وشددت على ضرورة اعتماد تصنيف المدارس والفصول في كل مكتب تعليم ضمن المستويات والنماذج التشغيلية، وفق مقترحات وتحديثات اللجان التنفيذية في مكاتب التعليم، على أن تتولى اللجنة الإشرافية في الإدارة العامة للتعليم تنفيذ ذلك.