«توكلنا» يوضح عدد مرات تعديل رقم الجوال للزائر

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا عدد المرات المسموح فيها للخليجي والزائر بتعديل رقم الجوال.

وقال توكلنا، إنَّ الخليجي والزائر يمكنه تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل في توكلنا مرتين في الشهر باختيار حسابي ثم تغيير رقم الجوال، مع ملاحظة عدم تكرار استخدام رقم جوال مع حساب آخر.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للتطبيق عبر حسابه الرَّسمي «خدمة المستفيدين» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: ما هي طريقة تغيير رقم الهاتف في توكلنا لحامل تأشيرة الزيارة؟.

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