يزيد الراجحي: خطة ولي العهد للاستثمار هي الطريق للمستقبل

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار، يزيد الراجحي، إن إطلاق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هو استكمال للرؤى والخطط التي تهدف القيادة الرشيدة تحقيقها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تعد خطة فاعلة نحو المضي نحو المستقبل.

وشكر الراجحي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالخطط الوطنية والتي تتعلق خصوصًا بالاقتصاد في زمن أصبحت فيه الدول تتنافس على الأسواق الإقليمية والعالمية وتنويع اقتصاداتها المختلفة لتحقيق الازدهار والرفاهية لمواطنيها.

وأشار الراجحي إلى أن الأرقام الاقتصادية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تؤكد مدى دعم القيادة للاقتصاد والتحول من اقتصاد النفط إلى الاقتصادات المتنوع؛ ما يرفع من مكانة المملكة خصوصًا وهي تعد عضوًا فاعلًا في العديد من المجموعات العالمية من ذلك مجموعة العشرين والتي تتبوأ المملكة فيها مركزًا متقدمًا.

وأضاف الراجحي إلى أن الخطة الوطنية للاستثمار ستسهم بلا شك في خفض أرقام البطالة وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي وتعزيز للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية؛ ما يسهم في تنوع الاقتصاد والاستدامة وتطوير التقنية وتحسين جودة الحياة وتطوير المهارات البشرية؛ ما ينعكس على رفاهية الأجيال القادمة.

وذكر الراجحي أن الخطة الوطنية للاستثمار سيحالفها النجاح بحول الله لا سيما وأن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي يربط ما بين ثلاث قارات، كما أن غالبية السكان دون ٣٥ عامًا، كما تمر المملكة بإصلاحات غير مسبوقة في شتى المجالات مما يجعلها قادرة على تحقيق خططها في شتى المجالات المختلفة.