ارتفاع عدد متلقي جرعتي لقاح كورونا لـ20 مليون شخص.. وزيادة عدد الجرعات إلى 43.7 مليون

الرياض - محمد عبدالله - كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد متلقي جرعتين من لقاح كورونا إلى 20 مليون شخص.

وارتفع عدد جرعات اللقاح إلى 43.7 مليون جرعة (23.7 مليون جرعة أولى، و20 مليون جرعة ثانية).

ووصل عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.673 مليون شخص.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات.

وكانت وزارة الصحة في وقت سابق أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (58) حالة مؤكدة وتعافي (52) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (132) حالة.

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