فيديو.. رئيس جمعية «السلامة المرورية»: بعض سائقي الشاحنات يعملون دون راحة ما يتسبب في كوارث

الرياض - محمد عبدالله - ‏قال عبدالحميد المعجل، رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، إن أولى خطوات وقف حوادث الشاحنات التي تودي بحياة العديد من أصحاب السيارات هو وجود ضبط مروري حازم وحاسم، لافتا إلى أن حوادث الشاحنات في العالم تصل إلى حد مرعب فلا توجد دولة خالية من هذه الكوارث.

وأضاف «المعجل» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»، أن المملكة تضم شبكة طرق كبيرة ومترامية الأطراف تبلغ نحو 70 ألف كيلومتر، وهو ما يزيد من صعوبة التحكم والسيطرة على السائقين.

وتابع: «الأزمة الأخرى هي أن أغلب السائقين يعملون بشكل خاص وليس تبع شركات يسهل التحكم فيها ومراقبتها، وبالتبعية نجد أن سائق الشاحنة يعمل من 14 إلى 16 ساعة في اليوم دون راحة هو ما يزيد احتمالية سقوط ضحايا دون سبب».

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