بالفيديو.. ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال الأيام الماضية.

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر، اليوم الإثنين، ضبطت قوات الأمن 19 مخالفًا لرعيهم 868 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع متنوعة.

كما ضبطت القوات 6 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفًا بحوزته 40م3 من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمدينة أبها.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة في منطقة جازان، و3 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة، دون ترخيص في منطقة تبوك.

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