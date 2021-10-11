إنجاز 80% من مشروع تصريف الأمطار لحي التيسير

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن المشروع عبارة عن حلول لتصريف الأمطار لمنطقة التيسير بين طريق الحرمين والمنطقة الجبلية شرق جدة، وبين طريق فلسطين شمالاً وطريق الملك عبدالله جنوباً، ويجري تنفيذه بأكثر من 200 عامل، متضمناً إنشاء وتنفيذ أنابيب خرسانية وعبَّارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار ومناهل ومصائد تصريف، وربطها بحوض سد أم الخير.
وبين أن المشروع يشمل تنفيذ حلول لتخفيض منسوب المياه السطحية لبعض الطرق المتضررة، وربطها بشبكة تصريف الأمطار، حيث جرى تركيب أنابيب بطول 9 كيلو مترات مدمجة مع شبكات تصريف الأمطار، مشيراً إلى أن الأعمال تضمنت تركيب أكثر من 100 مصيدة مرتبطة بأنابيب خرسانية يبلغ طولها 3700 متر، بالإضافة إلى 48 منهلاً وعبَّارة صندوقية امتدت إلى أكثر من 2000 متر، وبعرض 3500 ملم، كما تضمنت الأعمال إعادة تأهيل طبقات الإسفلت للإسهام في توجيه المياه إلى المصائد، بجانب تحسين المشهد الحضري للطرق الواقعة في نطاق المشروع.
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