استمرار مسلسل هدر المياه

وعلى الرغم من تأكيدات شركة مياه نجران، ووعودها بمعالجة أي خلل للشبكات التي تشرف عليها، ومناشدتها السكان الإبلاغ عن وجود أي تسربات وهدر للمياه عبر تطبيقاتها أو بإرسال الرسائل النصية، فإن الشكاوى من الهدر وكثرة التسربات لم تتم معالجة البعض منها. وأكد العديد من سكان الأحياء أن التسرب والهدر له عدة أشهر، وعلى الرغم من البلاغات التي تقدموا بها، استمر الخلل والهدر اللذان تسببا في إتلاف الطبقة الأسفلتية، وتجمعات للمياه التي أصبحت حاضنة للحشرات والبعوض، ومصدرا للروائح الكريهة.
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