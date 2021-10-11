استمرار مسلسل هدر المياه

استمر مسلسل هدر المياه وتسرب شبكاتها في أحياء منطقة نجران، حيث رصدت «دوت الخليج» عمليات تسرب وهدر لشبكة حي المخيم، التي تمد أحياء: الفهد الشمالي والجنوبي والضيافة والحضن والأملاح، وأغرقت المياه شوارع الحي والأحياء المجاورة، لوجود أكثر من مكان للتسرب.

وعلى الرغم من تأكيدات شركة مياه نجران، ووعودها بمعالجة أي خلل للشبكات التي تشرف عليها، ومناشدتها السكان الإبلاغ عن وجود أي تسربات وهدر للمياه عبر تطبيقاتها أو بإرسال الرسائل النصية، فإن الشكاوى من الهدر وكثرة التسربات لم تتم معالجة البعض منها. وأكد العديد من سكان الأحياء أن التسرب والهدر له عدة أشهر، وعلى الرغم من البلاغات التي تقدموا بها، استمر الخلل والهدر اللذان تسببا في إتلاف الطبقة الأسفلتية، وتجمعات للمياه التي أصبحت حاضنة للحشرات والبعوض، ومصدرا للروائح الكريهة.