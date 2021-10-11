4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية

وسجلت فئة الطبيبة المساعدة في المراكز الصحية 13914 طبيبة مساعدة سعودية ليقابله 145 طبيبة مقيمة؛ ليكون العدد الإجمالي 14059 طبيبة مساعدة بمعدل 4.0 طبيبات لكل 10 آلاف نسمة.
المراكز الصحية الأولية
الرياض 415
المدينة المنورة 156
الشرقية 137
جازان 168
الطائف 116
حائل 110
مكة المكرمة 79
جدة 96
القصيم 155
الأحساء 66
حفر الباطن 37
عسير 243
بيشة 73
تبوك 94
الحدود الشمالية 42
نجران 69
الباحة 94
الجوف 43
القريات 20
القنفذة 44
2275 مركزا صحيا
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