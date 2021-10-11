افتتاح الشقيق 3 ومواقع بالمرحلة الأولى لم تصلها المياه

ضمان واستدامة
ووفقا لما هو مخطط، فإن كمية المياه المحلاة، التي يضخها المشروع في حال اكتماله، تكفي لتغطية الاحتياج السكاني في المناطق المستهدفة، فضلا عن قدرته المستقبلية على تغطية الطلب المتزايد على المياه المحلاة، والمساهمة في ضمان واستدامة أمن الإمداد وصداقة البيئة، وتكللت الجهود المبذولة في إنهاء المشروع خلال 6 أشهر فقط، منذ بدء الأعمال في نهاية ديسمبر 2019، وهو ما يعادل ثلث الوقت المحدد بحسب الخارطة الزمنية لمشاريع مُماثلة، تحتاج لنحو 18 شهراً لإكمالها
تهامة عسير
يذكر أن بعض مراكز منطقة عسير المدرجة في خط تحلية الشقيق 3، كانت مدرجة منذ المرحلة الأولى في خط تحلية شقيق 1، ثم في خط تحلية شقيق 2، وتناولت «دوت الخليج» في تقرير سابق معاناة أهالي تهامة عسير، من عدم وصول المياه المحلاة إليهم كما ذكر أهالي مربة العليا والغيناء، أن المياه لا تصلهم منذ عامين، وقبل العامين كانوا يستلمون بطاقات المياه، حيث يستلم كل منزل بطاقة كل ستة أشهر أو ما يعادل ثلاث بطاقات في السنة الواحدة، واستمرت لمدة عام أو أقل، ثم توقفت منذ عامين حتى الآن، كما بين الأهالي أنهم بعد الرجوع إلى المتعهد، ذكر أن سبب توقفه عن الإمداد عدم صرف مستحقاته، لذا قام بسحب آلياته.
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