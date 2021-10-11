التزام بالإجراءات
وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقائية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضح أن المشربيات الرخامية التي تمت إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام، يصل عددها لأكثر من 97 مشربية رخامية، و 48 مشربية على أعمدة الدور الأرضي والأول، بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، مبيناً أن عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل إلى 10 مشربيات, مشيراً إلى استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني، والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام، وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية، واستبدال جميع المشربيات «الفايبر جلاس» بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام.
استهلاك يومي
وأفاد الجابري أن عدد حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام، يصل إلى أكثر من 20 ألف حافظة، ومتوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030متراً مكعباً يومياً، كما يعمل بإدارة سقيا زمزم 126موظفاً، موزعين على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل، والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام، وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار، مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات، كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر 155 مشربية و20 ألف حافظة لسقيا زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.