10 ملايين شجرة في 1200 موقع

وأوضح مدير تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية زياد بن خليف الخمعلي، أن الحملة تتكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت من 10 أكتوبر 2021 وتستمر حتى 15 مايو، وتتضمن أعمال التقليم جمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير. وتستهدف الحملة تشجير العديد من مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية.
واستكملت حملة «لنجعلها خضراء» التي انطلقت العام الماضي زراعة 10 ملايين شجرة في أكثر من 1200 موقع بمختلف مناطق المملكة خلال ستة أشهر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
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