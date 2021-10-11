اعتماد برامجي لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

ويأتي اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب تعزيزاً لإستراتيجية الجامعة في تقديم تعليم متميز تلبي احتياجات سوق العمل وتجسد شعار الجامعة «التعليم من أجل العمل»، الذي بدأ العمل عليها من خلال توقيع اتفاقيات مع المركز الوطني للتقويم، والاعتماد الأكاديمي لعقد مشروعات الاعتماد البرامجي لـ 14 برنامجاً، 5 منها تجديد اعتماد، التي بدأ العمل عليها منذ أكتوبر 2018.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن تحقيق هذا المنجز الوطني أسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030م. مؤكدًا أن التطوير المستمر والسعي نحو التميز ركيزة أساسية من إستراتيجيات الجامعة وآليات عملها.
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