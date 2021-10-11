سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

ونوه السفير الأحمد بما توليه الدولة من اهتمام ورعاية ببرنامج الابتعاث لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، والحرص على تنمية التبادل الثقافي والتواصل العلمي والحضاري مع دول العالم.
وأكد أن هذا اللقاء يعزز التواصل بين السفارة والملحقية الثقافية والطلاب والطالبات، معرباً عن أمله أن يخرج هذا اللقاء بنتائج تسهم في خدمة المبتعثين.
وفي نهاية اللقاء استمع السفير الأحمد والملحق الثقافي إلى مداخلات الطلاب والطالبات.
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