تفاعل كثير من المتابعين اليوم مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بطاولات الطعام في المطاعم والمقاهي التي نصت على السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحد فيها إلى 10 أشخاص، حيث سأل الكثير منهم عن صالات الأفراح التي لا يزال النشاط فيها ممنوعا حتى الآن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا وقالت الوزارة في ردودها على المتابعين في صفحتها على "تويتر" بالقول إنه لم يصدر حتى الآن أي قرار يخص صالات الأفراح وفي حال صدور قرار فإنه سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للوزارة.



كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون البلدية: لم يصدر شيء بخصوص صالات الأفراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.