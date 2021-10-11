شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية الجزائري أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير المالية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبدالرحمان، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.