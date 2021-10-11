محمد بن مسعود - الدمام - الذهب ذلك المعدن الذي يأتي في ترتيب متقدم فيما يخص الوسائل التي تساعد الأشخاص على ادخاره لوقت الأزمات في الوقت الذي يعد فيه الملاذ الآمن فيما يخص قدرته على أن يحتفظ بقيمته مهما مرت العصور المختلفة.

في الوقت الذي حقق فيه بعض الأشخاص من خلال الاستثمار في الذهب مبالغ باهظة وثروات لا تُعد ولا تحصى على الرغم من أنه يحتاج إلى فهم بعض المصطلحات قبل البدء في التجارة به، وكذلك فهم العوامل التي يكون تأثيرها على سعر الذهب مباشر.

وسبق وأن اختلف المستثمرون وكذلك المحللين فيما بينهم حول الرؤية الخاصة بالذهب منهم من يراه الوسيلة التي تساعد على التحصن والبقاء أقوى في وجه المخاطر وكذلك التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين الحين والآخر في جميع دول العالم نظرًا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته من التآكل وعدم قدرته على أن يحل محل الأدوات الإستثمارية.

بينما يرى البعض الآخر أن الذهب تعد تلك الفرصة الذهبية لتحقيق الربح الرأسمالي وذلك بواسطة الإستثمار طويل الأجل والإستفادة من الفرق الذي يحدث في السعر بين قيمة شرائه وعند بيعه وقت إرتفاع سعره.

يحتاج بعض الأشخاص إلى التعامل مع وسيط من أجل الإستثمار في الذهب وبعض المعادن المختلفة مع وجود شركات مضمونة تسهل من عمليات التضارب في البورصات العالمية مع إمكانية تداول السلع وكذلك السندات مقابل الفروقات.

أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر

يوجد بعض العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر وتأتي على النحو التالي :-

نسبة التضخم

أولى العوامل التي تؤثر على إرتفاع أسعار الذهب بشكل مباشر التضخم حيث أنه عادة ما ترتفع قيمة المعدن النفيس بزيادة معدلات التضخم الأمر الذي يجعل الأشخاص الذين يستثمرون أموالهم في الذهب يضعون أموال إضافية.

نسبة التضخم عادة ما تصل إلى أعلى معدلاتهم حينما يقل مستوى المعدن النفيس وبدأ ذلك المصطلح في الظهور خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تبدأ في الزيادة منذ العام 2010 وحتى الآن.

اسعار الفائدة

العامل الثاني الذي يؤثر على سعر الذهب بشكل مباشر سعر الفائدة حيث دائمًا ما يرتبط الذهب بالدولار الأمريكي فإن الأسعار تتأثر بصورة مباشرة بمعدل الفائدة في الموطن الأم وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية ويرتفع السعر حال صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض سعر الفائدة خاصةً أن هذا القرار يعني هبوط في قيمة الدولار.

العلاقة بالنفط

العلاقة الإيجابية التي تربط بين النفط والذهب دائمًا ما تؤثر على الإستثمار في ذلك المعدن النفيس ما يؤدي إلى وجود تضخم مالي كبير يحدث عند إرتفاع أسعار النفط.

الأزمات السياسية المختلفة

الأزمات السياسية العالمية التي تضرب الدول المختلفة تؤثر بصورة كبيرة على أسعار الذهب وتجعل منه مرتفع للغاية لذلك فإن حدوث أي من المشكلات بين الدول المتجاورة يؤدي على الفور إلى إرتفاع أسعار الذهب بشدة.

الاحتياطي النقدي في البنوك

إحتياطي الذهب المتواجد في البنوك يعد عامل من العوامل الهامة التي تؤثر على أسعار الذهب وللتوضيح أكثر فإن الشراء بصورة كبيرة أو البيع في آن واحد يؤدي إلى تحديد الأسعار مثلما حدث في العام 2019 بعد قيام أكثر من عشرين بنك أوروبي بتحديد سعر بيع الذهب.

العرض والطلب

يتأثر الذهب مثله مثل غيره من السلع المختلفة ببعض العوامل الخاصة بالعرض والطلب ويرتفع السعر مع زيادة الطلب عليه وحاجة الأشخاص لإمتلاكه وفي حالة وجود مشكلة في العرض أو تقليص الإنتاج يؤدي ذلك إلى إرتفاع السعر.

طريقة الاستثمار في الذهب

يوجد أكثر من طريقة للاستثمار في الذهب على النحو التالي :-

الشراء في الشكل المادي

أولى الطرق التي تُمكن الأشخاص من الاستثمار في الذهب هو شراءه في شكل مادي وذلك عن طريق الحصول على عقد من المجوهرات أو العملات الذهبية المختلفة وتخزينه في أي من الأماكن الآمنة وإنتظار زيادة السعر واستبداله بالمال.

فيما يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء السبائك الذهبية خاصةً بسبب قيمتها المرتفعة وعندما يحين الوقت وتزداد أموال الذهب يتم بيعها.

تجارة الذهب عبر مواقع الإنترنت

يعتمد بعض الأشخاص على تجارة الذهب عبر مواقع الإنترنت المختلفة حيث لا يحتاج الشخص وقتها سوى لمكان يساعده على التخزين ومن ثم الإستفادة من الإتجاه التصاعدي للأسعار لتحديد الوقت المناسب للبيع.

نصائح للربح من بيع الذهب

الأستثمار في الذهب من العوالم التي تكون مليئة بالربح والمكسب مع ضرورة أن يتوخى الشخص الحذر ويتعرف على بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة مالية من الذهب حيث تأتي تلك النصائح على النحو التالي :-

النصيحة الأولى أنه يجب عليك شراء الذهب من عيار 24 في حالة الرغبة في زيادة الأرباح خاصةً لأنه يعد أقل عيار فيما يخص المصنعية وعند بيعه تكون النسبة أكبر.

النصيحة الثانية يتوجب فيها على الشخص أن يحدد الوقت المناسب للبيع ومتابعة الأرتفاع الكبير الذي قد يحدث وتجنب البيع أثناء انخفاض السعر.

من الأفضل أن يكون لدى المستثمر الأموال اللازمة لشراء الذهب وبيعه أثناء إرتفاعه مع ضرورة متابعة سعر الدولار والاقتصاد الأمريكي خاصةً أنهما من العوامل المؤثرة في الأسعار.

خاتمة

في الأخير وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تم خلاله تسليط الضوء على العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب بالإضافة إلى طريقة الربح منه بتقديم بعض النصائح التي يجب مراعاتها.