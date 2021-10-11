كيفية الاستثمار في الأسهم

محمد بن مسعود - الدمام - قد ترغب شركة مملوكة للقطاع الخاص في الحصول على الكثير من الأموال حتى يتمكنوا من استخدامها في نمو تلك الشركة.

لذلك ، يمكنهم تقسيم ملكيتهم إلى عدد من الأسهم ، وبيع بعض هذه الأسهم إلى بنك استثماري ، والذي يقوم بعد ذلك بطرح عام أولي (IPO) ، ويبيع تلك الأسهم للجمهور في البورصة.

بعد ذلك سوف تمتلك الشركة الكثير من السيولة و الأموال التي يمكنها استخدامها للتوسع في أعمالها ، من خلال هيكل ملكية موزع على نطاق أوسع.

يمكن للمستثمرين في جميع أنحاء العالم شراء وبيع الأسهم فيما بينهم بحرية. يتم إدراج الأسهم في البورصة ، وهي سوق لبيع وشراء الأسهم.

يحق للمساهمين التصويت لمجلس إدارة شركتهم ، ويمكنهم أيضًا تقديم مقترحات المساهمين والتصويت عليها لإعلام مجلس الإدارة بآرائهم.

كيف تستثمر في الأسهم السعودية

تشتهر المملكة العربية السعودية بين المستثمرين بالمخزونات النفطية الهائلة ، مع ما يقرب من 297.6 مليار برميل من احتياطيات النفط التي تشكل 17.2 ٪ من المعروض العالمي.

كما يمكن الاستفادة من عدد من الصناعات الأخرى داخل المملكة. يمكنك البدأ من خلال افضل شركة تداول اسهم في السعودية فيما يلي نظرة على اقتصاد المملكة العربية السعودية ، وبورصة الأوراق المالية الرئيسية ، وبعض الخيارات المتاحة للمستثمرين للاستثمار في شركاتها.

النقاط الرئيسية

إن “تداول” هي السوق المالية السعودية الرئيسية ، التي تضم ما يقرب من 199 شركة مدرجة في قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة. لذلك تشمل فوائد الاستثمار في المملكة العربية السعودية وجود فوائض قوية في حساباتها السيادية بفضل عائداتها الكبيرة من النفط الخام.

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة العربية (ETFs) مع قدرة المملكة العربية السعودية على تمكين المستثمرين من الاستثمار فيها بالإضافة إلى الأسهم السعودية المحلية.

تداول: السوق المالية السعودية

تعتبر “تداول” هي البورصة الوحيدة في الدولة وتشرف عليها هيئة السوق المالية . تدرج تداول ما يقرب من 199 شركة مدرجة ، تميل البورصة السعودية نحو الخدمات المالية وصناعات الطاقة بشكل كبير ولكنها تشمل العديد من القطاعات الأخرى. يوفر المؤشر للمستثمرين تعرضًا جيدًا إلى حد ما لاقتصاد السعودية كاملا.

يعتبر المقياس الأساسي لسوق تداول هو مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI) ، وهو مشابه لمؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة. منذ أن بدأ في عام 1994 عند 1282.87 ، ارتفع المؤشر إلى أكثر من 11000. في حين أن الحركات مرتبطة إلى حد كبير بتقلبات أسعار النفط.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الاسهم السعودية

تمثل المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جذابة للغاية . لكن بعض المستثمرين يشككون في استدامة اقتصاد البلاد على المدى الطويل نظرًا لاعتمادها على مورد محدود مثل النفط الخام. وما إذا كان التنويع الحكومي في الصناعات الأخرى سينجح أم لا. بالرغم من ذلك فقد أثبت اقتصاد السعودية ثباته أمام الاقتصادات الاخرى في ظل جائحة كورونا و الأوضاع الأمنية في الشرق الاوسط. تشمل مزايا الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما يلي:

رؤوس أموال ضخمة – تدير المملكة العربية السعودية فوائض مالية ضخمة بفضل عائداتها الكبيرة من النفط الخام ، مما يمنح الحكومة أموالًا للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.

الحكومة الملكية – المملكة العربية السعودية تدار من خلال نظام الحكم الملكي حيث يجمع الملك بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية. يعزز ذلك كله رؤية 2030 و الخطط الهائلة للتقدم.

الخصخصة الأخيرة – اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية تدابير لخصخصة بعض الصناعات ، مثل شراء سهم السعودية للكهرباء والاتصالات ، وحتى أرامكو من أجل فتح أسواقها لمزيد من الاستثمار الخارجي ، لا سيما في الأسواق غير المتعلقة بالطاقة.

تشمل مخاطر الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما يلي:

الاعتماد على النفط الخام – تستمد المملكة العربية السعودية الغالبية العظمى من إيراداتها من النفط الخام وأشكال أخرى من الطاقة ، مما يعني أن أي تراجع في أسعار النفط الخام يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على البلاد.

الاستثمار في الاسهم الامريكية :

في المقابل يرغب المستثمرون السعوديون في الاستثمار في الأسهم المحلية السعودية لسببين رئيسيين إما للمضاربة او للاستثمار طويل الأمد و توزيع الارباح. لكن الاستثمار في الاسهم الامريكية يساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم و محافظهم الاستثمارية خصوصا ان شراء الاسهم الامريكية مثل شراء اسهم ابل وشراء أسهم فيس بوك و شراء اسهم تسلا وشراء أسهم جوجل يجذب العديد من المستثمرين السعوديين.

تمكنك العديد من شركات التداول المرخصة من التداول على الأسهم بغرض المضاربة حيث يوضح موقع فوركس ترست العرب الية الاستثمار و المتطلبات و الشركات الموثوقة بشكل مفصل.

افضل الاسهم الامريكية للشراء:

يهتم العديد من المنستثمرين في الاستثمار في الشركات الامريكية الضخمة و ذلك لسمعتها و حجمها العملاق, اليكم افض الاسهم الامريكية للمضاربة :

شراء اسهم ابل

شراء اسهم فيس بوك

شراء اسهم جوجل

شراء اسهم امازون

شراء اسهم تسلا

يمكن للمتداولين المضاربة على الاسهم من خلال شرائها و بيعها خلال فترات قصيرة للاستفادة من التحركات السعرية الضخمة عند صدور التقارير المالية مثل الارباح السنوية و اصدار المنتجات الجديدة .

يمتلك بعض المتداولين الاسهم ولكنهم قد يخسرون من قيمتها عند وجود خبر ما و لذلك فقد يتجه بعض المتداولين الى استخدام عقود الفروقات التي تمكنهم من الاستفادة من تحركات الاسعار المعاكسة.

على سبيل المثال يمكن للمستثمر بيع السهم و الاستفادة من الهبوط السعري بتحقيق الربح من دون امتلاك السهم و بميزة اخى مثيرة للاهتمام و هي الرافعة المالية التي تمكن المستثمر من استخدام مبلغ صغير في التحكم في حجم استثمار كبير بالسوق و جني الارباح من تلك التحركات.