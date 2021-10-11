محمد بن مسعود - الدمام - التلقيح الاصطناعي هو نوع من طرق الإخصاب المساعدة ، حيث يتم وضع البويضة بعد سحبها من المبيض إلى أنبوب اختبار مع عدد من الحيوانات المنوية. وتترك لتخصيب وتكوين جنين. ثم يوضع هذا الجنين في حاضنات لمدة يومين إلى ستة أيام حتى يتم تأكيد تقسيمه. ثم ينقل إلى بطن الأم حسب حالة كل زوجين حسب اعتبارات معينة. يعتبر الإخصاب في المختبر من أقدم طرق التغلب على صعوبة الحمل والعقم في منتصف القرن العشرين. كانت أول عملية أطفال الأنابيب في عام 1978 في إنجلترا ، والتي نتج عنها حمل صحي وطفل سليم. وكان هذا الإنجاز العلمي تحت إشراف كل من روبرت إدواردز وباتريك ستيبوت ، ويقال إنهما أجروا أكثر من 100 حقنة للحث على الحمل.

الأمراض التي تتغلب عليها عمليات أطفال الأنابيب

لا تحتوي عمليات اطفال الانابيب على نسبة مخاطر سواء للزوج أو للزوجة ، لكن يمكننا القول إنها قد تحتوي على نسبة فشل نتيجة لعدة عوامل أبرزها عمر المرأة ونوع العقم الذي تعاني منه. وأيضاً إذا كانت الزوجة تعاني من أمراض الرحم أو الجهاز التناسلي. هناك عدة عوامل قد تؤثر على معدل نجاح العملية. من أهم مزايا الإخصاب في المختبر أنه يسبب حملًا صحيًا على الرغم من الأمراض المعقمة لدى كل من النساء والرجال. ربما سمعت من قبل عن متلازمة تكيس المبايض لدى النساء ، والتي تعد سببًا رئيسيًا لعدم حمل مجموعة من النساء ، وكذلك أمراض قناتي فالوب والعديد من الأمراض الأخرى لدى الزوج.

أولاً ، متلازمة تكيس المبايض

وهو مرض مزمن يصاحب الفتاة منذ الصغر نتيجة خلل هرموني يسبب زيادة الوزن أو نقص ملحوظ أو عدم انتظام الدورة الشهرية وأحياناً زيادة في شعر الوجه والجسم. متلازمة المبيض المتعدد الكيسات لها أعراض أخرى يمكنك البحث عنها على موقعنا الإلكتروني ، والتي تبين أنها بعض التكيسات الدهنية فوق المبيضين أو أحدها ، مما يتسبب في تأخر الحمل وأحيانًا العقم. يعطي التلقيح الاصطناعي الأمل لكل امرأة عانت من كيس لحمل صحي.

ثانياً: انسداد قناة فالوب

ما يُعرف أيضًا باسم انسداد الأنبوب ، ولكن ما هي قناتي فالوب؟ قناة فالوب هي أحد الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تشكل حلقة وصل بين الرحم والمبيض. يتم تخصيب البويضة وتخصيبها في قناة فالوب ، وتنتقل إلى الرحم أثناء الانغراس. في حالة انسداد قناة فالوب لأي سبب من الأسباب ، فإن ذلك سيعيق انتقال البويضة إلى الرحم وبالتالي فشل الحمل. من خلال قراءة خطوات عملية التلقيح الاصطناعي ، سوف يتضح لك كيفية الحمل خلال العملية على الرغم من انسداد القنوات.

ثالثاً: أمراض الذكور

التي يمكن أن تتغلب عليها عملية التلقيح الاصطناعي. تتعدد أمراض العقم عند الرجال ، وأشهرها قلة الحركة أو تشوه الحيوانات المنوية ، كما يعاني بعض الرجال من مشاكل في الجهاز التناسلي والبولي. ولكن مع التقنيات الحديثة المستخدمة اليوم في مختبرات الإخصاب والأجنة ، تمكن الأطباء من اختيار الحيوانات المنوية السليمة بطرق مختلفة. مما يساهم في القضاء على مشاكل الخصوبة والعقم عند الرجال. في مستشفى بداية ، لدينا قسم كامل متخصص في علاج أمراض الذكورة والعقم والمسالك البولية ، بناءً على مجموعة من الاستشاريين الذين يمكنهم تقديم المشورة للرجال الذين يعانون من هذه المشاكل

رابعاً: تأخر السن

وهي من أهم العوامل التي تقلل من فرص حدوث الحمل الطبيعي ، حيث تقل الخصوبة تدريجياً مع تقدم عمر الرجل والمرأة. بعد أن تتجاوز المرأة علامة الأربعين سنتيمتراً ، يقل إنتاج البويضات لديها وتنخفض جودتها كذلك ، وكذلك الحال بالنسبة للرجال ، حيث يقل عدد الحيوانات المنوية في سن متأخرة وتضعف حركتها. تستخلص عملية التلقيح الاصطناعي الطبيعية أفضل أنواع البويضات والحيوانات المنوية للتخصيب في المختبر. يمكن للنساء فوق سن الأربعين أن يخضعن لتجميد بويضات صحية إذا رغبن في الحمل في سن متأخرة أو لضمان وجود بويضاتهن بأمان.