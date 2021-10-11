أجمل الأماكن السياحية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تمتلك العاصمة السعودية الرياض الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكنك اكتشافها والعديد من الأنشطة للقيام بها. سواء كنت تتطلع إلى الاستمتاع ببعض التاريخ ، أو مشاهدة المعالم الأكثر شهرة في المدينة ، أو قضاء بعض الوقت الجيد مع عائلتك في إحدى مناطق الجذب الشهيرة. من القلاع إلى حدائق الحيوان والمعارض الفنية والمتاحف وغير ذلك ، إليك أفضل مناطق الجذب في الرياض التي تحتاجها لتكون على قائمتك.

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أفضل معالم الرياض السياحية :

قصر المصمك :

الأسطح مغطاة بأشجار النخيل المطلية وخشب التاراميك وخشب الإيثيل والتي تبرز سحر العالم القديم الذي عاشته المملكة العربية السعودية. يعود تاريخ تشييد قصر المصمك الى القرن 19م وتحديدًا سنة 1865 وهو عبارة عن حصن شاهق محاط بأسوار عالية. يضم هذا القصر الرائع نبذة عن تاريخ المملكة العربية السعودية من صور قديمة للملكة منذ اوائل القرن العشرين اضافة صالات عرض تضم العديد من التحف والمعروضات.

2-المتحف الوطني :

المتحف الوطني في الرياض هو من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها عند تواجدك في الرياض لأنه يضم معروضات وتحف التي لا تقدر بثمن. قد يبدو لك المتحف من الخارج بنمط معماري عتيق لكن بمجرد دخوله ستندهش للتصميم الداخلي الحديث الذي يتمتع به. من بين التحف المعروضة هنا ستجد مجسمات ومنحوتات للعديد من الأماكن الأثرية في المملكة مثل مدائن صالح كما تتوفر شروحات مكتوبة ومرئية للمعروضات. كما يمكنك زيارة المناطق الأثرية الشهيرة في السعودية بتقنية الواقع الافتراضي. انها حقًا تجربة مليئة بالإثارة والتاريخ.

3-حديقة حيوان الرياض :

يمكن الوصول إليها فقط للأطفال ومن يرافقهم ، وهي أكبر حديقة حيوانات في المملكة العربية السعودية تم افتتاحها سنة 1957 كحديقة صغيرة تضم حيوانات موهوبة لعائلة آل سعود. تشمل أبرز معالم الحديقة طائر الحبارى ، الذي يكاد ينقرض في البرية في المملكة العربية السعودية. المساء هو أفضل وقت للزيارة ، عندما يكون الطقس أكثر برودة ويمكن للأطفال ركوب القطارات الصغيرة.

4-منصة ذا جلوب :

ذا جلوب هي عبارة عن منصة عرض مذهلة داخل كرة زجاجية ضخمة يبلغ قطرها 24 مترًا ، مصنوعة من 655 لوحًا زجاجيًا ومعلقة أسفل قمة برج الفيصلية. المناظر البانورامية للرياض من داخل الكرة الأرضية هي الأكثر سحراً عند غروب الشمس وبداية المساء. تم تصميم برج الفيصلية من قبل المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر وبناؤه سنة 2000 من قبل شركة بناء بن لادن السعودية ، وكان أول ناطحات السحاب الرئيسية في الرياض.

5-متحف الآثار :

هذا المتحف هو موطن للآثار التي تم العثور عليها خلال حفريات الفاو والربدة (مواقع في جنوب وشمال المملكة العربية السعودية) من قبل جامعة الملك سعود في السبعينيات. تشمل التحف التي تم العثور عليها تماثيل رومانية ويونانية جميلة لهرقل وأبولو. هناك أيضًا نقوش قديمة لم يتم فك رموزها بعد ، الخزف ، الفخار ، المجوهرات ، العملات المعدنية ، اللوحات الجدارية: أشياء تشير إلى مجتمع مثقف للغاية عاش في مواقع التنقيب. يتم الدخول إلى المتحف عبر درج الكلية المتعرج ثم بإتباع اللافتات المؤدية إلى الطابق السفلي.

6-جسر المشاهدة برج المملكة :

الصعود إلى جسر المشاهدة في برج المملكة ليس لضعاف القلوب أو الذين يعانون من الدوار ، لأن هناك مصاعد عالية السرعة تحلق بكم بسرعة 180 كم / ساعة إلى جسر المشاهدة بالطابق 99 ، داخل برج المملكة. المناظر من أعلى مكان في الرياض تخطف الأنفاس حقًا. تجنب عطلات نهاية الأسبوع والأمسيات بعد الساعة 6 مساءً ، حيث يمكن أن يكون المكان مزدحمًا للغاية. يمكن شراء التذاكر من الكشك الموجود في الطابق الثاني بالقرب من متجر كارولينا هيريرا أو من الآلات القريبة. كلا الوسيلتين تقبلان النقد فقط.

7-مركز المملكة (سنتر بوينت) :

يعد برج سنتر بوينت ، الذي يبلغ ارتفاعه 302 مترًا ، قطعة مذهلة من الهندسة المعمارية الحديثة والذي يظهر بشكل خاص في الليل ، عندما يضاء الجزء العلوي بأضواء ملونة متغيرة باستمرار. أكثر ما يميز مركز المملكة هو جسر من الصلب والزجاج يزن 300 طن يربط بين البرجين. تنقلك المصاعد عالية السرعة (بسرعة 180 كم / ساعة) إلى جسر سكاي بالطابق 99 ، حيث المناظر الخلابة.

8-وادي نمار :

بعد زيارة المتحف الوطني وبرج المملكة ، ننصحك بزيارة وادي نمار وهو عبارة عن سد مائي كبير يحيط به منتزه في غاية الروعة تم إنشاؤه بإتقان كبير. تم تجهيز المنتزه بالمساحات عشبية خضراء وممرات للمشاة وشلال اصطناعي رائع يوفر الرطوبة ويلطف الجو العام للمكان. كما تتوفر بحيرة جميلة أين يمكن لأطفالك تغذية البط. يمكنك أيضًا القيام بحفلة شواء والاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبية المحيطة. يعد وادي نمار أفضل رحلة ترفيهية لمحبي الهدوء والطبيعة في الرياض.

9-منتزه المطوية بالدرعية :

يعتبر منتزه الدرعية واحة مفضلة في الرياض ، حيث توفر مناطق الجلوس ذات المدرجات الخضراء إطلالات خلابة على الطريف ، وهي منطقة تاريخية في الدرعية ، أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي. تعد الدرعية ملاذًا للطيور ومكانًا شهيرًا للمتنزهين ، حيث تزدحم الحديقة بشكل خاص في المساء عندما تضاء المباني المبنية من الطوب اللبني في المنطقة. تقع حديقة الدرعية في وادي حنيفة ، وهي جزء من منطقة المشاة المعروفة باسم البجيري.

10-بوابة الثميري :

تقع بوابة المدينة القديمة التي أعيد بناؤها من الطين والخشب عند مصب ما كان ذات يوم الحافة الغربية لمدينة الرياض في حي الديرة ، وبجانبها برج صغير يمكن تسلقه للحصول على منظر رائع أسفل شارع الثميري. تقع البوابة بالقرب من قلعة المصمك ، حيث استعاد الملك عبد العزيز العاصمة عام 1902 لتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة.

11-سوق الإبل :

يعد سوق الإبل في الرياض ، أحد أكبر الأسواق في شبه الجزيرة العربية ، مكانًا رائعًا للتجول فيه. إذا كنت تريد تقديم عرض ، فستحتاج إلى 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي. يقع السوق شمال طريق الدمام على بعد 30 كم من وسط المدينة (اسلك مخرج الثمامة) ، ولكن تحقق مع السكان المحليين أولاً لأن التطوير في هذه المنطقة يعني أنه يمكن تغيير الموقع.

12-حديقة الملك عبد الله :

حديقة الملك عبد الله هي واحدة من أنظف الحدائق وأفضلها صيانة في الرياض ، حيث تضم العديد من المروج الخضراء التي يمكنك التنزه فيها ، ومسارات واسعة للركض وركوب الدراجات ، ومنطقة لعب كبيرة للأطفال ، وقاعة للمناسبات ، وبحيرة اصطناعية مع عرض نافورة مسائي.

13-برج مياه الرياض :

حتى عام 2000 ، عندما تم بناء برج الفيصلية ، كان برج مياه الرياض أطول معلم في الرياض. لا يزال هذا المعلم بارزًا اليوم ، ويمكنك الصعود إلى القمة والاستمتاع بمناظر رائعة للغاية على المدينة من منصة المشاهدة.