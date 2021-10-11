خطوات حجز تذاكر طيران لسفر الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - إذا كان في مخططاتك السفر إلى دولة أخرى مع أسرتك، يجب عليك معرفة بعض المعلومات المهمة الواجب معرفتها قبل حجز طيران للأطفال ومن هذه المعلومات التإلى:

يعد سفر العائلة من الأمور المكلفة وبالأخص إذا كانت أسرتك تتكون من عدد كبير من الأطفال، ولكن قد وضعت شركات الطيران هذه النقطة في اعتبارها لكي تشجع السفر العائلي.

قد قامت بعض من شركات الطيران بوضع لائحة تضم العروض والخصومات للسفر العائلي لكي تشجع جميع الأسر على السفر، حيث تقدم هذه الشركات ارخص تذاكر للطيران لعملائها، فإذا كنت تنوي السفر انت واسرتك كل ما عليك هو الدخول إلى مواقع حجز تذاكر الطيران وسوف يقوم الموقع بالاستعلام عن عدد افراد اسرتك كي تقوم الشركة بتوفير العروض المتاحة في تلك الفترة.

عروض وتخفيضات تذكرة الأطفال الرضع في السفر العائلي

لقد حرصت العديد من شركات الطيران الكبرى على تقديم وعرض اقوى عروض التخفيضات الخاصة بتذاكر سفر الاطفال الرضع، وتصل التخفيضات إلى حوإلى ثلاثة أرباع سعر تذكرة طيران الأطفال دون سن العامين.

وتتيح شركات الطيران هذا التخفيض لطفل واحد من الاسرة، ويكون مبلغ التذكرة لا يشمل كرسي يجلس عليه الطفل، ويكون مكان الطفل على قدم ابوية وذلك في حالة إذا لم تتوفر أماكن شاغرة على الطائرة.

تقوم شركات الطيران بتقديم تخفيضات وتتراوح هذه التخفيضات بين 72% ل 86% من سعر تذكرة الطيران الأصلية، وبالطبع تختلف الخصومات من شركة لشركة أخرى.

وفي بعض الحالات قد يصل الخصم على سعر تذكرة الطيران حوإلى 90% وذلك على خطوط الطيران الامريكية مثل شركة ألاسكا، وأيضا تصل إلى حوإلى 80 % على الرحلات الدولية.

وبالنسبة لشركات الطيران في هاواي فلا تقدم اي عروض او تخفيضات لسفر الأطفال ولكن تقدم فقط خصم 20% من سعر تذكرة الطيران على الرحلات الدولية.

تخفيضات تذاكر الأطفال من عامين حتى الثانية عشر

تقوم بعض من شركات الطيران بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات على تذاكر سفر الاطفال ذو الاثني عشر عاماً وتصل إلى 32% بالمقارنة بتذكرة سفر البالغين، أيضا قد تخصص الشركة كرسي خاص بالطفل.

بعض التعليمات الهامة التي يجب الإطلاع عليها قبل سفر أطفالك

يطب عليك قبل شروعك في حجز تذكرة طيران لأطفالك أن تقوم بالبحث عن كافة العروض والتخفيضات التى تقدمها شركات حجز التذاكر، كي تستطيع مقارنة الاسعار واختيار أفضل العروض التي تناسبك، وهناك العديد من الامور الواجب عليك معرفتها حتى لا تتفاجئ عند حجزك لتذاكر الطيران ومنها التإلى: